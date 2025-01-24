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Оценку пляжей черноморского побережья проведут до 1 марта

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам водных объектов Роспотребнадзор делает ежегодно.
Ирина Егорова 2025-01-24 10:35:56
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Пляжи в районах черноморского побережья, которые были загрязнены мазутом после ЧП с танкерами, оценят на соответствие сантребованиям, заявили в Роспотребнадзоре. Процедура будет проведена до 1 марта.

«Здоровье и благополучие граждан России - первостепенная задача, и ведомство делает все возможное для обеспечения комфортного и безопасного отдыха», - подчеркнула пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что данные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам водных объектов делаются ежегодно в рамках подготовки к туристическому сезону.

Специалисты ведомства проводят исследования воды из питьевых источников, морской воды, воздуха, почвы и песка, а также еды с полевых кухонь, развернутых для волонтеров и спасателей. Также проводится оценка безопасности рыбной продукции из Черного моря.

Сейчас продолжается работа по ликвидации последствий загрязнений пляжей и моря от нефтепродуктов. Планируется откачка оставшихся 300 тонн мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239». Волонтеры вручную убирают фрагменты замазученного песка с побережья - всего около 200 тысяч тонн. Помогают и ученые - они предлагают новые идеи по очистке побережья. Один из способов - это применять минерал глауконит для растворения мелких фракций мазута.

#в стране и мире #очистка #исследование #оценка #роспотребнадзор #мазут #Пляжи
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