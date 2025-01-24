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В Минобороны Франции признали проблемы ВСУ с дезертирством

В ведомстве указали на необходимость наращивать «мощь украинской армии» и назвали обучение боевиков ВСУ одним из способов.
Елизавета Кондрикова 2025-01-24 00:54:51
© Фото: Piero Nigro, Keystone Press Agency Globallookpress

В Минобороны Франции признали, что ВСУ сталкивается со сложностями в мобилизации и дезертирством, а не только с недостаточным финансированием и вооружением. Об этом в эфире телеканала LCI заявил глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню.

«Мы знаем, что существуют не только проблемы вооружений. Также есть сложности с мобилизацией и призывом. Нельзя отрицать тот факт, что проблема не только в вооружении и деньгах», - приводит РИА Новости его слова.

Лекорню также призвал наращивать мощь украинской армии, заявив, что это необходимо, а одним из способов для этого назвал обучение ВСУ.

Напомним, в начале января на Украине признали факт дезертирства боевиков из состава 155-й бригады «Анна Киевская», которую готовили во Франции. Их обучение завершилось в ноябре прошлого года, за последними этапами наблюдали главы французского Минобороны Лекорню и МИД Жан-Ноэль Барро.

#Франция #Украина #ВСУ #дезертирство #мобилизация #Себастьян Лекорню #минобороны франции
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