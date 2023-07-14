Рада Украины призвала президента Грузии помиловать Саакашвили

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Верховная рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

По его словам, депутаты Рады призвали Зурабишвили осуществить гуманитарный акт и учесть тяжелое физическое состояние бывшего президента. В обращении также указывается, что Саакашвили - гражданин Украины. В нем содержится просьба предоставить доступ к экс-президенту уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека.

Обращение заодно адресовано парламентам государств-членов ЕС, сообщил Железняк. За него Рада проголосовала единогласно.

Ранее из-за уголовных дел в отношении Саакашвили между Украиной и Грузией разгорелся дипломатический скандал. Власти в Киеве по требованию Владимира Зеленского фактически выслали грузинского посла, призвав его выехать для консультаций. В Тбилиси выразили сожаление этим шагом, но не стали отвечать взаимностью, подчеркнув, что никаких консультаций по Саакашвили не будет.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении парламентария Валерия Гелашвили, после чего он объявил голодовку. Экс-президента Грузии судят также по делам о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме в телекомпании «Имеди», о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы.