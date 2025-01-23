Трамп назвал прискорбным решение Байдена не помиловать себя

Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление в связи с отказом Джо Байдена помиловать самого себя перед уходом с поста главы государства. Он назвал прискорбным подобное решение своего предшественника.

«Забавная вещь, но может, прискорбная вещь в том, что он не помиловал самого себя», - подчеркнул лидер США в интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп добавил, что в конце прошлого президентского срока ему предоставляли возможность помиловать себя и своих сторонников. Но он этого не стал делать, так как не совершил ничего плохого.

Напомним, Джо Байден в последние минуты нахождения в Белом доме помиловал пятерых родственников, а также видных критиков Дональда Трампа. А в декабре прошлого года он освободил от ответственности своего сына Хантера, который был признан виновным в незаконном хранении оружия и неуплате налогов.

По словам Джо Байдена, с его сыном произошла судебная ошибка, якобы связанная с политическим давлением.