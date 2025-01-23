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Трамп назвал прискорбным решение Байдена не помиловать себя

Республиканец заявил, что ему тоже давали возможность помиловать себя в конце прошлого президентского срока.
Сергей Лебедев 2025-01-23 08:52:18
© Фото: Kenny Holston, The New York Times, Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп выразил сожаление в связи с отказом Джо Байдена помиловать самого себя перед уходом с поста главы государства. Он назвал прискорбным подобное решение своего предшественника.

«Забавная вещь, но может, прискорбная вещь в том, что он не помиловал самого себя», - подчеркнул лидер США в интервью телеканалу Fox News.

Дональд Трамп добавил, что в конце прошлого президентского срока ему предоставляли возможность помиловать себя и своих сторонников. Но он этого не стал делать, так как не совершил ничего плохого.

Напомним, Джо Байден в последние минуты нахождения в Белом доме помиловал пятерых родственников, а также видных критиков Дональда Трампа. А в декабре прошлого года он освободил от ответственности своего сына Хантера, который был признан виновным в незаконном хранении оружия и неуплате налогов.

По словам Джо Байдена, с его сыном произошла судебная ошибка, якобы связанная с политическим давлением.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден #Президент #Помилование
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