Байден в последние минуты президентства помиловал членов своей семьи

Бывший президент США Джо Байден перед уходом с поста в понедельник помиловал пятерых членов своей семьи. Экс-глава Белого дома заявил, что хочет не допустить их преследования «необоснованными и политически мотивированными расследованиями».

Помилованы два брата Байдена - Джеймс и Фрэнсис. Также в списке жена Джеймса Байдена Сара, сестра Байдена Валери и ее муж Джон.

Кроме того, Байден объявил о чрезвычайном упреждающем помиловании видных критиков президента Дональда Трампа. Среди них бывшая республиканка Лиз Чейни, которой Трамп обещал отомстить.

Эти неожиданные решения потенциально создают прецедент, пишет американская пресса. Новый президент будет его использовать для защиты своих союзников от уголовного преследования.

Необычное решение Байдена объявить о помиловании нескольких членов своей семьи в последние минуты его президентства было отчасти обусловлено публичным обещанием Трампа назначить специального прокурора, который «займется» Байденом и его семьей, сообщает CNN.

Этот шаг был сделан, когда Байден уже находился в Капитолии США и готовился понаблюдать за тем, как Трамп принесет присягу.

«Даже если люди не совершили ничего противозаконного и в конечном итоге будут оправданы, сам факт расследования или судебного преследования может нанести непоправимый ущерб их репутации и финансам», - заявил уходящий президент.

В понедельник Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США.