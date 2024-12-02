В Белом доме объяснили решение о помиловании сына Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в беседе с журналистами объяснила, почему президент США Джо Байден принял решение о помиловании своего сына Хантера.

Она сообщила, что Байден считает, что с его сыном произошла судебная ошибка, связанная с политическим давлением.

«Он также верит, что дальнейшие преследования могли бы продолжиться при администрации Трампа» - отметила пресс-секретарь.

Жан-Пьер добавила, что президент США не будет добиваться отставки генерального прокурора, несмотря на его мнение о несправедливости преследований Хантера Байдена.

Ранее Белый дом сообщил о помиловании президентом США Джо Байденом своего сына, которого признали виновным в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в злоупотреблении властью и нарушении норм правосудия.