Bloomberg: Рубио посетит Панаму после угрозы Трампа вернуть канал

Американский государственный секретарь Марко Рубио планирует уже на следующей неделе посетить Панаму. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Bloomberg.

«Это подчеркивает серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал», - отмечает собеседник агентства.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вернуть Панамский канал в юрисдикцию США. По его словам, эта водная артерия является жизненно важным национальным достоянием для американского государства.

В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что канал «был и остается частью государства». Также власти страны опровергли утверждения об участии Китая в управлении водной артерией и намеренное завышение тарифов для американских кораблей.