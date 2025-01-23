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Bloomberg: Рубио посетит Панаму после угрозы Трампа вернуть канал

Ожидается, что госсекретарь США посетить страну на следующей неделе.
Сергей Лебедев 2025-01-23 06:58:11
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Американский государственный секретарь Марко Рубио планирует уже на следующей неделе посетить Панаму. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет Bloomberg.

«Это подчеркивает серьезность намерений президента Дональда Трампа вернуть Панамский канал», - отмечает собеседник агентства.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании вернуть Панамский канал в юрисдикцию США. По его словам, эта водная артерия является жизненно важным национальным достоянием для американского государства.

В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино подчеркнул, что канал «был и остается частью государства». Также власти страны опровергли утверждения об участии Китая в управлении водной артерией и намеренное завышение тарифов для американских кораблей.

#сша #Панама #Визит #Госсекретарь #Марко Рубио #панамский канал
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