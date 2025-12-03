В Думе выступили с идеей выплачивать пенсионерам «Новогодний капитал»

В Госдуме выступили с инициативой выплачивать пенсионерам пособие перед Новым годом, назвав его «Новогодним капиталом». Такую идею озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он пояснил, что предлагается перечислять выплату в размере 5 000 рублей, которая коснется пенсионеров всех категорий.

Эта мера, пояснил вице-спикер ГД РФ, поможет повысить качество жизни людей и укрепит семейные ценности.

«В целях усиления социальной защиты и повышения качества жизни пенсионеров, а также укрепления семейных ценностей, прошу вас рассмотреть возможность инициации и проработки вопроса о введении специальной ежегодной выплаты - "Новогоднего капитала" для всех категорий пенсионеров, получателей страховых и социальных пенсий по старости, в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей», - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Также уточняется, что эти деньги должны получать все категории пенсионеров не позднее чем за две недели до 31 декабря текущего года. Зампредседателя ГД РФ уверен, что это поможет пенсионерам заблаговременно спланировать их расходы накануне праздника. Обращение Чернышова адресовано министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Прежде сообщалось, что в наступающем 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. Средняя социальная пенсия тоже увеличилась и превысила 15,5 тысячи рублей.