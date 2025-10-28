Профессор РЭУ рассказала об увеличении страховых пенсий в 2026 году

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Об этом рассказала ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Страховая пенсия - это наиболее распространенный вид выплат. Она назначается при достижении пенсионного возраста, а также по инвалидности или при потере кормильца. Размер страховой пенсии зависит от фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного балла устанавливается государством. Количество баллов пропорционально стажу работы и уровню зарплаты.

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля», - напомнила Финогенова.

По ее словам, после индексации на 7,6 процентов размер пенсии увеличится до 27 788,8 рубля. Помимо этого, как отметила эксперт, средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 1 июля 2025 года составлял 15 856,22 рубля. Социальные пенсии, в отличие от страховых, не находятся в зависимости от трудового стажа и накопленных взносов.

Финогенова объяснила, что с 1 апреля 2026 года размер социальных пенсий увеличится после индексации на рост прожиточного минимума пенсионера в 2025 году. Она добавила, что пока нет информации относительно коэффициента индексации.

Социальная пенсия выплачивается гражданам, в силу тех или иных обстоятельств не имеющим трудового стажа. Либо в тех случаях, когда стажа недостаточно для страховой пенсии. Социальные пенсии по старости назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Ранее сообщалось, что размер одного пенсионного коэффициента может увеличиться. В 2027 году он составит 168,57 рублей. Субсидии получат больше 1,2 миллиона россиян, которые проживают в 19 регионах. По планам правительства РФ за 2027 году стоимость пенсионного коэффициента будет два раза проиндексирована. С первого февраля произойдет первое увеличение до 163,03 рублей, а второе - с 1 апреля до 168,57 рублей.

До этого правительство России выделило дополнительно свыше 10 миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в регионах и выплаты по уходу за инвалидами. Субсидии получат 19 регионов: Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Якутия, Тыва. А также Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Кроме них, Архангельска, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская, Подмосковье и Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ.