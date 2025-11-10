Соцфонд: средняя социальная пенсия превысила 15,5 тысячи рублей

Социальная пенсия в России в среднем составила более 15,5 тысячи рублей в месяц. Это следует из данных Социального фонда РФ.

Согласно данным Соцфонда, средний размер социальной пенсии в нашей стране на 1 октября 2025 года составил 15 514,11 рубля в месяц. При этом в начале года он достигал только 13 511,95 рубля.

Уточняется, что работающим получателям соцпенсии в среднем выплачивают 11 705,66 рубля. Неработающие пенсионеры получают 15 814,26 рубля.

Ранее профессор кафедры Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказывала о росте средних размеров страховых пенсий по старости, который в 2026 году превысит 27 тысяч рублей. Эксперт объяснила, что с 1 апреля 2026 года размер социальных пенсий также увеличится. Это произойдет после индексации на рост прожиточного минимума пенсионера в 2025 году.

Сообщалось, что правительство России выделило дополнительно свыше 10 миллиардов рублей на социальные доплаты пенсионерам в регионах и выплаты по уходу за инвалидами. Субсидии получат 19 регионов. Это Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Якутия, Тыва. А также Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. Кроме них, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская области, Подмосковье и Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ.

По планам правительства, в России в 2027 году может увеличиться размер одного пенсионного коэффициента. Он составит 168,57 рубля. Субсидии получат больше 1,2 миллиона россиян, которые проживают в 19 регионах. В 2028 году коэффициент может вырасти до 181,97 рубля. 29 сентября этого года власти России внесли проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в Госдуму.