Глава Пентагона Пит Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер рассказал о своей идеальной компании для ужина - президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.

По словам Хегсета, это был бы «ужин за мир», во время которого гости ели бы салат с русским соусом.

«Я думаю, это были бы президент Трамп, Владимир Путин и Зеленский. Это был бы ужин за мир», - сказал глава Пентагона.

Ведущая подкаста пошутила, что салат бы подали с русской заправкой. Хегсет ответил утвердительно. Русской заправкой (Russian dressing) называют острый американский соус на основе кетчупа и майонеза с хреном и чили.

Ранее Владимир Путин заявил, что план США по урегулированию на Украине может стать основой мирного соглашения. Во время прошедшей встречи с спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом в Кремле, по словам Ушакова, президент согласился с некоторыми положениями американского проекта договора.