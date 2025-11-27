Путин согласился, что план США может стать основой соглашений по Украине

Предложения американской стороны по украинскому урегулированию могут лечь в основу будущих мирных соглашений. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.

«В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Было бы невежливо говорить об окончательных вариантах, некоторые из них носят принципиальный характер. Мы видим, что американская сторона учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до и после Аляски», - сказал Путин.

Глава государства уточнил, что мирный план необходимо серьезно обсуждать, переводить его положения на дипломатический язык.

«Одно дело сказать, что Россия не будет нападать на ЕС. Мы и не собирались никогда, но давайте мы это зафиксируем <...>. Если там это раскручено, они запугали своих граждан и хотят услышать, что у нас нет агрессивных планов - мы готовы», - заверил президент.

Российская сторона готова предметно обсуждать европейскую безопасность. Москва неоднократно это предлагала сама, напомнил Путин. Сегодня есть целый ряд проблемных вопросов и договоров, которые нуждаются в обсуждении и продлении.

Рассуждая о перспективах мирных переговоров, Владимир Путин заявил, что Россию на них будут представлять помощник главы государства Владимир Мединский, помощник президента Юрий Ушаков и представители Министерства иностранных дел.