В настоящее время нет речи о возможном перемирии на Новый год между российской армией и украинскими войсками, ответил на вопрос РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать, будет ли Москва предлагать новогоднее перемирие в зоне проведения спецоперации.

«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», - сообщил собеседник агентства.

Накануне наступления 2025 года представитель Кремля сообщал, что мирные усилия, предпринимаемые венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, были поддержаны президентом России Владимиром Путиным. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский не был готов к так называемому «рождественскому перемирию» и отказывался от переговоров с Россией.

За время проведения СВО российская сторона не раз выступала инициатором режима прекращения огня, даже в одностороннем порядке. Но ВСУ нарушали его и часто использовали это время для нанесения ударов и скопления сил.