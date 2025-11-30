МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков рассказал, стоит ли ждать новогоднего перемирия

Пресс-секретарь Путина отметил, что в настоящее время идут иные процессы.
Марина Крижановская 03-12-2025 04:54
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

В настоящее время нет речи о возможном перемирии на Новый год между российской армией и украинскими войсками, ответил на вопрос РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать, будет ли Москва предлагать новогоднее перемирие в зоне проведения спецоперации.

«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», - сообщил собеседник агентства.

Накануне наступления 2025 года представитель Кремля сообщал, что мирные усилия, предпринимаемые венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, были поддержаны президентом России Владимиром Путиным. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский не был готов к так называемому «рождественскому перемирию» и отказывался от переговоров с Россией.

За время проведения СВО российская сторона не раз выступала инициатором режима прекращения огня, даже в одностороннем порядке. Но ВСУ нарушали его и часто использовали это время для нанесения ударов и скопления сил.

#Россия #Новый год #Украина #Дмитрий Песков #перемирие #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 