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Песков сообщил, будет ли «рождественское перемирие» с Украиной

В Кремле отметили, что Зеленский продолжает отвергать любые переговоры с Москвой, в то время как Путин поддерживает мирные усилия венгерского премьер-министра Орбана.
Марина Крижановская 2024-12-16 13:19:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что тот поддержал мирные усилия, которые предпринимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Песков прокомментировал возможность так называемого «рождественского перемирия» и обратил внимание, что лидер киевского режима Владимир Зеленский на это не готов и по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.

«Вы знаете, что Путин разговаривал с Орбаном. Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но вместе с тем эти усилия не поддержала украинская сторона, именно Зеленский», - заявил Песков журналистам.

Немногим ранее между Путиным и Орбаном состоялся разговор по инициативе венгерской стороны. Во время него они затронули украинскую проблематику и обсудили экономическое сотрудничество.

#в стране и мире #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Виктор Орбан #Дмитрий Песков #рождественское перемирие
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