Песков сообщил, будет ли «рождественское перемирие» с Украиной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что тот поддержал мирные усилия, которые предпринимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Песков прокомментировал возможность так называемого «рождественского перемирия» и обратил внимание, что лидер киевского режима Владимир Зеленский на это не готов и по-прежнему отказывается от переговоров с Россией.

«Вы знаете, что Путин разговаривал с Орбаном. Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии, но вместе с тем эти усилия не поддержала украинская сторона, именно Зеленский», - заявил Песков журналистам.

Немногим ранее между Путиным и Орбаном состоялся разговор по инициативе венгерской стороны. Во время него они затронули украинскую проблематику и обсудили экономическое сотрудничество.