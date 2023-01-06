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Служба под огнем: как жители Донецка празднуют Рождество под обстрелом украинских боевиков

Андрей Лазарев
18:59 06.01.2023
Несмотря на массированный обстрел Донецка со стороны украинских боевиков, поток верующих на праздничную службу в храм Святых Петра и Февронии Муромских не иссякает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевики киевского режима в течение дня обстреляли позиции российских войск в Запорожской области и Луганской Народной Республике. Огонь националисты открыли после вступления в силу режима прекращения огня, объявленного Россией в одностороннем порядке. Призывы к Рождественскому перемирию Киев отверг. В Херсонской области три мирных жителя пострадали в результате удара со стороны украинских позиций. Снаряды выпущены и по Донецку. Корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев рассказал, какая обстановка на данный момент в городе.

В храме Святых Петра и Февронии Муромских ровно в 16 часов началась праздничная служба и продлится до 19. На службу постоянно прибывали люди. И несмотря на то, что Донецк находится под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков, поток верующих не иссякает.

Сегодня ровно в полдень в соответствии с указаниями Владимира Путина с учетом обращения Патриарха Кирилла, был объявлен режим прекращения огня, который продлится до 24 часов 7 января.

С российской стороны - это жест доброй воли, чтобы православные христиане по обе стороны линии боевого соприкосновения смогли посетить праздничные службы в Рождественский Сочельник и в День Рождества Христова.

Президент России Владимир Путин призвал украинскую сторону сделать ответный шаг к режиму тишины, однако президент Украины Владимир Зеленский практически сразу отклонил предложение. И здесь важно отметить, что первыми с резкой критикой режима тишины в период празднования Рождества, выступили западные кураторы Киева.

Однако, приказ отданный министром обороны Сергеем Шойгу по указанию Владимира Путина российские войска выполняют. Огонь ведется только ответный и только по тем позициям, откуда украинские националисты обстреливают территорию ДНР. И сегодня ровно в 12 часов дня, когда в одностороннем порядке начал действовать режим прекращения огня, украинские националисты ударили по Донецку. На город упали 5 снарядов 155-го «натовского» калибра. Причем обстрелам подверглась не только столица ДНР.

«Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск. На Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено четыре минометных обстрела российских позиций. В районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики три артиллерийских обстрела. Из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области произведено восемь артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Тем не менее, даже несмотря на массированные обстрелы, которым продолжает подвергаться город, во всех храмах, как, например, в этом Святых Петра и Февронии Муромских проходят праздничные службы.

Подробнее о том, как националисты киевского режима продолжают обстрел Донецка, несмотря на объявленное в одностороннем порядке Россией рождественское перемирие смотрите в материале Андрея Лазарева.

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