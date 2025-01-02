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Стрелявший в людей в Черногории скончался после попытки самоубийства

Подозреваемый в убийстве десятка жителей Черногории Ако Мартинович скончался во время транспортировки.
Дарина Криц 2025-01-02 03:30:05
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

В Черногории подозреваемый в убийстве по меньшей мере 10 человек местный житель Ако Мартинович покончил с собой.

По сообщению министра внутренних дел Данило Шарановича, во время транспортировки подозреваемый во множественных убийствах в Цетинье Ако Мартинович скончался. Он сообщил, что операция по поиску устроившего стрельбу прошла успешно.

Также уточняется, что мотив многочисленных убийств неизвестен, а жертвами Мартиновича стали его друзья и родственники, пишет издание RTCG.

Напомним, в Черногории в одном из заведений общественного питания, предположительно, баре, произошел конфликт, который позже завершился стрельбой. Жертвами стали не менее 10 человек, еще несколько ранены. Один из участников ссоры в какой-то момент вышел из заведения. СМИ предположили, что он сходил домой за оружием, вернулся и открыл стрельбу.

#в стране и мире #стрельба #Черногория #смерть #стрелок
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