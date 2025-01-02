МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Семь человек погибли при стрельбе в Черногории

По имеющимся данным, стрельбе предшествовала драка в баре.
Анастасия Бобылева 2025-01-02 00:03:45
© Фото: Central Election Commission of RTwitter.com Globallookpress

В Черногории в результате стрельбы в заведении общепита погибли семь человек, еще несколько оказались ранены. Об этом сообщил портал RTCG.

Уточняется, что вооруженный мужчина скрылся с места происшествия, сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут его. Также в публикации говорится, что инциденту предшествовала драка в баре. Один из участников конфликта в какой-то момент вышел из бара - по версии портала, он сходил домой за оружием, затем вернулся и открыл стрельбу.

Подозреваемый ранее был признан человеком с аффективным поведением. Он также находился под арестом за незаконное хранение оружия, сообщает RTCG.

#в стране и мире #Черногория #криминал #стрельба в ТЦ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 