Семь человек погибли при стрельбе в Черногории

В Черногории в результате стрельбы в заведении общепита погибли семь человек, еще несколько оказались ранены. Об этом сообщил портал RTCG.

Уточняется, что вооруженный мужчина скрылся с места происшествия, сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут его. Также в публикации говорится, что инциденту предшествовала драка в баре. Один из участников конфликта в какой-то момент вышел из бара - по версии портала, он сходил домой за оружием, затем вернулся и открыл стрельбу.

Подозреваемый ранее был признан человеком с аффективным поведением. Он также находился под арестом за незаконное хранение оружия, сообщает RTCG.