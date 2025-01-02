Количество погибших при стрельбе в Черногории выросло до 10

Погибшими во время стрельбы, произошедшей в заведении общественного питания в Цетинье, Черногория, стали уже 10 человек. Во время происшествия еще четверо получили серьезные ранения.

Ссылаясь на МВД Черногории и председателя Скупщины Андрия Мандич, местное СМИ RTCG сообщило, что в убийстве нескольких человек подозревают некого Ако Мартиновича. Его уже разыскивает полиция, к поискам присоединится армия.

«Высокие государственные деятели, политические и религиозные лидеры выразили глубочайшие соболезнования в связи с трагедией в Цетинье, в которой погибли по меньшей мере 10 человек», - сообщило издание.

Премьер-министр Милойко Спайич заверил, что государство сделает абсолютно все для привлечения к ответственности виновника преступления.

В настоящее время четверым тяжелораненым оказывают медицинскую помощь. Во время заседания Совета нацбезопасности Черногории власти планируют ввести полный запрет на владение оружием в стране. Со 2 января в стране начнется трехдневный траур.

Напомним, во время инцидента в черногорском городе погибли семь человек, несколько ранены. По предварительным данным, инциденту предшествовала драка в заведении общепита. Один из участников конфликта вышел из бара. Скорее всего, он сходил домой за оружием, затем вернулся и открыл стрельбу. Вооруженный скрылся с места происшествия, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.