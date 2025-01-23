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Тысячи жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за нового лесного пожара

Предварительно, огонь распространился на площади более 30 квадратных километров за пять часов.
Елизавета Кондрикова 2025-01-23 03:40:29
© Фото: Michael Nigro, Keystone Press Agency Goballookpress

Новый очаг лесных пожаров вспыхнул в Лос-Анджелесе, тысячи человек получили уведомление об эвакуации, сообщает телеканал CNN. Огонь распространился на площади более 30 квадратных километров за пять часов.

«Около 19 000 жителей находятся под предписанием об эвакуации, а 16 000 находятся под предупреждением об эвакуации», - сообщили в пожарной службе региона.

Отмечается, что это первый случай возникновения крупного лесного пожара с момента появления смертельных пожаров в Южной Калифорнии в начале января. Каждые 2-3 секунды огонь охватывает территорию размером с футбольное поле, пишет издание. Как и ранее, ситуация осложняется сильным ветром и сухой погодой.

Напомним, начиная с 7 января по штату Калифорния прошлись сразу несколько мощных лесных пожаров, которые назвали крупнейшими в истории региона. При этом по уровню разрушений и тяжести последствий пожары могут стать самыми серьезным в истории Соединенных Штатов в целом.

Предварительно, число жертв достигло 28 человек. Огонь распространился на территории, равной 100 квадратных километров.

#сша #лос-анджелес #эвакуация #лесные пожары #новый очаг
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