Губернатор Калифорнии назвал пожары крупнейшим бедствием в истории США

Мощные пожары в штате Калифорния в США могут стать крупнейшим бедствием в истории страны с точки зрения масштаба разрушений и затрат на восстановление. Такое мнение выразил губернатор Гэвин Ньюсом.

«Я думаю, что это станет таковым по затратам и по масштабу и размаху разрушений», — сказал он телеканалу NBC.

Он вспомнил пожары Tubbs осенью 2017 года, тогда было уничтожено 5600 домов. Кроме того, при пожаре Camp Fire в 2018-м – разрушены 18 тысяч домов и 80 погибших. Что касается 2025 года, в Калифорнии уже подтвердили 13 смертей, но число жертв, скорее всего, увеличится, считает Ньюсом.

Кроме того, в штате сейчас плохие природные условия для ликвидации огня (сухость и сильные ветра). Власти стараются перераспределять ресурсы в наиболее пострадавшие районы.

Ранее стало известно, что в штате уничтожено более 12 000 строений, эвакуировано не мене 153 000 жителей Лос-Анджелеса. Еще 13 человек пропали без вести.