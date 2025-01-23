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Московские медведи Бабуля, Аладдин и Гром проснулись из-за оттепели

По данным пресс-службы зоосада, у медведей очень чуткий сон, рядом с ними необходимо соблюдать тишину.
Елизавета Кондрикова 2025-01-23 05:39:45
© Фото: Moscowzoo_official, Telegram

Из-за необычных погодных условий в столице - оттепели в январе - от спячки проснулись гималайские медведи Аладдин и Бабуля и бурый медведь по кличке Гром, но ненадолго, после похолодания животные вновь впали в сон. Об этом сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

«Они немного побродили по своей берлоге, но на улице не показывались. Сейчас, в связи с новым похолоданием, они снова заснули», - приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение зоосада.

Отмечается, что у мишек очень чуткий сон, поэтому сотрудники зоопарка соблюдают предельную осторожность и стараются не шуметь, когда заходят к ним в помещение.

Напомним, в последние дни в Москве сохраняется минусовая температура, однако начиная с пятницы в столицу вернется оттепель. По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в выходные днем ожидается температуры выше нуля, что не соответствует климатической норме.

Также ранее Московский зоопарк рассказывал, как к зиме подготовился другой его обитатель - манул Тимофей.

#Москва #Погода #оттепель #медведи #московский зоопарк #спячка
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