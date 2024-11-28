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Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал «идеальную форму» к зиме

Сейчас вес манула составляет почти семь килограмм, в июне по завершении процесса зажировки он снизится до четырех.
Елизавета Кондрикова 2024-11-28 06:00:27
© Фото: Moscowzoo_official, Telegram © Видео: Moscowzoo_official, Telegram

Манул Тимофей из Московского зоопарка к началу зимы завершил свою зажировку и теперь весит семь кг и 50 гр, сообщили в пресс-службе зоопарка. В своем «обычном» состоянии манул весит около четырех кг, в таком весе его можно увидеть в июне, именно тогда он завершает процесс зажировки.

«Манул Тимофей набрал свою идеальную форму к зиме и завершил процесс зажировки... К холодам Тимоша заметно округлился, стал более пушистым. Также у него порыжели бока», - приводит РИА Новости сообщение зоосада.

Теперь манул получает сокращенные порции, его аппетит к зиме уменьшается, а периоды кормления теперь чередуются - два раза или один раз в день. В декабре-январе вес кота будет держаться на одном уровне, а уже в феврале Тимоша будет худеть - рацион манула сократят еще больше.

Напомним, именно манул является символом Московского зоосада с 1987 года. Тимофей нечасто появляется на публике, зимой его можно встретить еще реже - рано утром или поздно вечером.

#Москва #зоопарк #зима #московский зоопарк #манул #зажировка
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