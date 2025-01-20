МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москву на неделе вернутся почти 10-градусные морозы

Настоящая климатическая зима продлится до пятницы, потом морозы сменит оттепель. В выходные ожидается ближе к нулю или плюсовая температура.
Ирина Егорова 2025-01-20 11:50:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Настоящий зимний день ожидается в Москве завтра, заявила в разговоре со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, с 21 января температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

«В утренние часы (21 января. - Прим. ред.) подморозит до -7...-9°С. Дневная температура останется тоже отрицательной. В Москве -4...-6°С, по области до -8°С», - отметила метеоролог.

В середине недели - 21 и 22 января - прогнозируется умеренно морозная погода, но уже с более высокими значениями, заявила она. Также Позднякова добавила, что жители и гости столицы смогут порадоваться снегу.

«Снежный покров вновь сформируется, но высота будет 1-2 см, не более», - уточнила специалист.

Начиная с пятницы в столицу вновь придет оттепель. В выходные ожидается температура выше климатической нормы - близкая к нулю, а днем положительная.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет. По его словам, среднегодовая температура в Москве составила +8 градусов.

#Москва #Погода #зима #снег #мороз #наш эксклюзив #Татьяна Позднякова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 