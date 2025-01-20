В Москву на неделе вернутся почти 10-градусные морозы

Настоящий зимний день ожидается в Москве завтра, заявила в разговоре со «Звездой» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, с 21 января температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

«В утренние часы (21 января. - Прим. ред.) подморозит до -7...-9°С. Дневная температура останется тоже отрицательной. В Москве -4...-6°С, по области до -8°С», - отметила метеоролог.

В середине недели - 21 и 22 января - прогнозируется умеренно морозная погода, но уже с более высокими значениями, заявила она. Также Позднякова добавила, что жители и гости столицы смогут порадоваться снегу.

«Снежный покров вновь сформируется, но высота будет 1-2 см, не более», - уточнила специалист.

Начиная с пятницы в столицу вновь придет оттепель. В выходные ожидается температура выше климатической нормы - близкая к нулю, а днем положительная.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2024 год стал самым теплым в России за последние 175 лет. По его словам, среднегодовая температура в Москве составила +8 градусов.