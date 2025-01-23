Актер Юра Борисов поделился впечатлениями после номинации на «Оскар»

Российский актер Юра Борисов поделился своими эмоциями после номинации на премию «Оскар» за участие в фильме «Анора» (2024), о событии он узнал сидя в машине окружении своей семьи.

«Эмоций много. Люди мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую», - сказал Борисов в интервью для издания Variety.

Россиянин будет бороться за статуэтку в категории «Лучший актер второго плана».

Он добавил, что его жена закричала и заплакала после объявления, из-за чего он прослушал имена других номинантов, отмечает RT. Фамилия Борисова была названа первой.

Его коллега по работе, актриса и исполнительница главной роли в «Аноре», Майки Мэдисон, также была номинирована, актеры сразу же поздравили друг друга, рассказал Борисов.

Напомним, о номинации Юры Борисова на «Оскар» стало известно сегодня, 23 января. Церемония вручения наград должна состояться 2 марта. Ранее актера также отметили номинациями на «Золотой глобус», BAFTA и SAG Awards.