Ушаков: сейчас переговоры по Украине Россия ведет исключительно с США

На данный момент Россия ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине только с США. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой исключительно», - сказал Ушаков.

По его словам, Украина сама отказалась продолжать контакты с Москвой, которые были возобновлены в Стамбуле.

Что касается Европы, то Ушаков подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на готовность РФ к контактам, однако пока другая сторона не высказывала такой заинтересованности.

Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США по Украине Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продлились около пяти часов.