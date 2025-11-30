МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков: сейчас переговоры по Украине Россия ведет исключительно с США

Ни Европа, ни Киев не принимают участия в обсуждении мирного плана.
Константин Денисов 03-12-2025 17:26
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

На данный момент Россия ведет переговоры по урегулированию ситуации на Украине только с США. Об этом рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас, если говорить о контактах, то контакты ведутся только между Вашингтоном и Москвой исключительно», - сказал Ушаков.

По его словам, Украина сама отказалась продолжать контакты с Москвой, которые были возобновлены в Стамбуле.

Что касается Европы, то Ушаков подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на готовность РФ к контактам, однако пока другая сторона не высказывала такой заинтересованности.

Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США по Украине Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Переговоры продлились около пяти часов.

