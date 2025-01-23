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Цены на нефть снизились на фоне заявления Трампа по ОПЕК

Глава Белого дома заявил, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены, чтобы ускорить завершение украинского конфликта.
Владимир Рубанов 2025-01-23 21:55:33
© Фото: Nikolay Gyngazov Russian Look, Global Look Press

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent упала на 1,21% до $78,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Мартовские фьючерсы на WTI снизились на 1,17%, до 74,56 доллара.

Снижение котировок произошло после заявлений президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома заявил, что попросит Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Это, по его мнению, ускорит завершение украинского конфликта.

Кроме того Трамп заявил, что дешевая нефть позволит понизить процентные ставки в США.

В декабре страны ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца марта 2025 года и на 1,65 млн баррелей в сутки до конца 2026 года.

Накануне американский президент призвал Москву к мирной «сделке» с Украиной. Трамп заявил, что иначе «у него не останется выбора», кроме как ввести новые санкции, налоги и тарифы «на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят новизны в заявлениях президента США. Он напомнил, что Трамп еще в свой первый президентский срок часто прибегал к санкциям и что «ему нравятся эти методы».

#Украина #сша #Саудовская Аравия #Дональд Трамп #нефть #Давос #опек+ #Всемирный экономический форум #котировки
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