Минтруд раскрыл размер маткапитала после индексации в феврале

Общий размер маткапитала на второго ребенка после индексации в феврале составит 912 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году. Такую сумму получат родители, если семья не использовала сертификат на первого ребенка.

С 1 февраля сумма маткапитала на первого ребенка увеличится на 60 тысяч и составит 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка дополнительно будут выплачивать почти 222 тысячи рублей.

Сумма материнского капитала увеличивается не только для новых семей, но и для тех, кто получил сертификат в прошлые годы. Остаток средств на счете в Социальном фонде также будет проиндексирован.

Всего свыше 40 мер социальной поддержки увеличат на уровень инфляции в 9,5% с 1 февраля, сообщил Котяков.

С 1 января маткапитал составил 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку после появления первенца.

Накануне Владимир Путин поручил провести с 1 февраля индексацию страховой и военной пенсии, а также социальных выплат на величину фактической инфляции. С января страховые пенсии повысили на 7,3% - то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался.