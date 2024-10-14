Маткапитал на первого ребенка в 2025 году увеличится на 46 тыс. рублей

В 2025 году размер материнского капитала на первого ребенка повысят на 46 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Выплата на второго вырастет на 61 тысячу рублей, рассказал он на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Глава Минтруда выразил надежду, что более миллиона граждан воспользуются средствами маткапитала, сообщает РИА Новости.

Выплату проиндексируют с 1 февраля 2025 года, напомнил Котяков. Индексация предусмотрена по уровню фактической инфляции. Сейчас в проекте федерального бюджета заложено увеличение маткапитала на уровне 7,3%.

С учетом индексации размер выплаты на первого ребенка составит 677 тысяч рублей. Маткапитал составит 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку после появления первенца.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия по старости в 2025 году увеличится до 24,1 тыс. рублей. Это следует из проекта бюджета, который внесен в Госдуму.