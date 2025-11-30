Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что поражение России в СВО невозможно. Об этом сообщает 360.ru.

Таким образом он прокомментировал слова ведущих европейских политиков о стремлении нанести России стратегическое поражение на поле боя.

«Это сказки, сплошные иллюзии», - сказал бельгийский премьер.

В интервью изданию La Libre он добавил, что для ЕС такой сценарий даже менее желательный. Описываемый сценарий может привести к нестабильности в самой России, которая является ядерной державой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правки Европы в мирный план США по Украине неприемлемы для России. В то же время в СВР рассказали о том, что Франция ищет варианты прямого участия в конфликте.