МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бельгийский премьер назвал сказками мечты ЕС о поражении России в СВО

Европа пытается помешать мирным переговорам США и РФ по Украине.
Константин Денисов 03-12-2025 18:41
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что поражение России в СВО невозможно. Об этом сообщает 360.ru.

Таким образом он прокомментировал слова ведущих европейских политиков о стремлении нанести России стратегическое поражение на поле боя.

«Это сказки, сплошные иллюзии», - сказал бельгийский премьер.

В интервью изданию La Libre он добавил, что для ЕС такой сценарий даже менее желательный. Описываемый сценарий может привести к нестабильности в самой России, которая является ядерной державой.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правки Европы в мирный план США по Украине неприемлемы для России. В то же время в СВР рассказали о том, что Франция ищет варианты прямого участия в конфликте.

#Россия #Украина #Европа #Бельгия #Барт де Вевер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 