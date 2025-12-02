МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СВР: Франция ищет прямого участия в конфликте на Украине

В службе подчеркнули, что Париж не снимает с себя ответственности за участие своих военных в конфликте.
Глеб Владовский 02-12-2025 11:23
© Фото: IMAGO, Jouni Porsanger, Globallookpress

Французские власти ищут возможности прямого участия в украинском конфликте. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР России.

«Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте. На это, в частности, направлен правительственный декрет... который разрешает задействовать ЧВК», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что этот указ позволяет наемникам оказывать помощь «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения». В СВР также отметили, что Париж, таким образом, не снимает с себя ответственности за участие своих военных в конфликте. Находящиеся на территории Украины французские ЧВК будут рассматриваться как участие в боевых действиях Франции против России.

Ранее в СВР сообщили, что Лондон разработал план, чтобы сбить миротворческий настрой президента США Дональда Трампа.

#Франция #Украина #чвк #Наемники #свр россии
