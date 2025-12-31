Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупных сумм через банкоматы

Россияне столкнулись с блокировками операций по снятию крупных сумм через банкоматы. Об этом сообщает РИА Новости.

Операция сначала блокируется, после чего владельцу карты поступает телефонный звонок от банка с просьбой подтвердить ее проведение. После утвердительного ответа банкомат предлагает повторить снятие наличных через несколько минут, после чего она одобряется.

Ранее сообщалось о том, что банки смогут требовать подтверждения родственной связи при переводе крупных сумм близким. Также у россиян стали возникать проблемы при переводах между своими счетами в разных финансово-кредитных учреждениях.

В некоторых ситуациях владельцы жаловались на блокировку карт в таких случаях, несмотря на то, что действующее законодательство позволяет банкам лишь ограничивать конкретную операцию. Выяснилось, что существует целый список операций, которые с точки зрения банков являются подозрительными и могут послужить основанием для введения ограничительных мер.