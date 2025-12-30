Россияне столкнулись с заморозкой банковских карт из-за переводов самим себе

Граждане России начали сталкиваться с массовыми блокировками своих банковских карт из-за переводов между собственными счетами. Как сообщают «Известия» со ссылкой на юристов, иногда заморозке подвергаются лишь отдельные переводы, однако порой доступ ограничивают и непосредственно к самой карте.

Как объясняют специалисты, это связано с профилактикой мошенничества - банки, видя подозрительную, на их взгляд активность, могут заблокировать счет до дальнейшего выяснения обстоятельств. По имеющимся данным, существует целый перечень действий, которые могут спровоцировать внимание сотрудников службы безопасности, а в 2926 году его планируется расширить еще несколькими пунктами. Так, к примеру, отныне за подозрительную активность будет считаться попытка отправить деньги другому человеку после крупного перевода самому себе.

Столкнувшиеся с подобной проблемой россияне сообщают, что зачастую даже проверочные СМС-сообщения и звонки из банка не помогают избежать заморозки. Для снятия блокировки приходится лично идти в ближайшее отделение и решать вопрос с консультантами.

Стоит отметить, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе», банки не имеют права блокировать счета граждан - они могут лишь ограничивать возможность совершения перевода. В связи с этим любое подтверждение своих намерений со стороны владельца карты должно служить неоспоримым основанием для снятия заморозки. Исключением в данном случае являются только счета, принадлежащие гражданам, находящимся в базе данных мошенников.

Ранее сообщалось, что российские банки начали запрашивать информацию о родственных связях при переводе крупной суммы денег. Кроме того сотрудники банка могут уточнить у отправителя, куда ту или иную сумму планирует потратить получатель. Отмечается, что эти меры действуют с целью защиты от мошенников.