МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россияне столкнулись с заморозкой банковских карт из-за переводов самим себе

Профилактика мошеннических действий доставляет неудобства рядовым обывателям.
Тимур Юсупов 30-12-2026 08:39
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Граждане России начали сталкиваться с массовыми блокировками своих банковских карт из-за переводов между собственными счетами. Как сообщают «Известия» со ссылкой на юристов, иногда заморозке подвергаются лишь отдельные переводы, однако порой доступ ограничивают и непосредственно к самой карте.

Как объясняют специалисты, это связано с профилактикой мошенничества - банки, видя подозрительную, на их взгляд активность, могут заблокировать счет до дальнейшего выяснения обстоятельств. По имеющимся данным, существует целый перечень действий, которые могут спровоцировать внимание сотрудников службы безопасности, а в 2926 году его планируется расширить еще несколькими пунктами. Так, к примеру, отныне за подозрительную активность будет считаться попытка отправить деньги другому человеку после крупного перевода самому себе.

Столкнувшиеся с подобной проблемой россияне сообщают, что зачастую даже проверочные СМС-сообщения и звонки из банка не помогают избежать заморозки. Для снятия блокировки приходится лично идти в ближайшее отделение и решать вопрос с консультантами.

Стоит отметить, что в соответствии с законом «О национальной платежной системе», банки не имеют права блокировать счета граждан - они могут лишь ограничивать возможность совершения перевода. В связи с этим любое подтверждение своих намерений со стороны владельца карты должно служить неоспоримым основанием для снятия заморозки. Исключением в данном случае являются только счета, принадлежащие гражданам, находящимся в базе данных мошенников.

Ранее сообщалось, что российские банки начали запрашивать информацию о родственных связях при переводе крупной суммы денег. Кроме того сотрудники банка могут уточнить у отправителя, куда ту или иную сумму планирует потратить получатель. Отмечается, что эти меры действуют с целью защиты от мошенников.

#в стране и мире #Банки #Мошенники #карты #банковские счета
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 