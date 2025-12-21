В России банки стали запрашивать родственную связь при переводе денег

Российские банки начали запрашивать информацию о родственных связях при переводе крупной суммы денег. Об этом сообщило РИА Новости.

«При желании перевести большую сумму денег операция блокируется. Позже с клиентом связывается сотрудник банка и задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом», - говорится в материале.

Кроме того сотрудники банка могут уточнить у отправителя, куда ту или иную сумму планирует потратить получатель. Отмечается, что эти меры действуют с целью защиты от мошенников.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий Росфинмониторингу отслеживать данные о переводах по картам «Мир» и через систему быстрых платежей. Документ появился на портале правовой информации.