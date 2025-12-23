МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один человек погиб при ударе США по судну в Тихом океане

В Вашингтоне заявили о его причастности к наркоторговле.
Владимир Рубанов 23-12-2025 07:59
© Фото: U.S. Southern Command, Х © Видео: U.S. Southern Command, Х

Южный штаб командования ВС США сообщил об уничтожении судна в Тихом океане. По его данным, объединенная оперативная группа «Южное копье» атаковала судно, используемое террористическими организациями.

Разведданные подтвердили, что судно занималось наркоторговлей, говорится в сообщении. В ходе операции подтверждена гибель одного «наркотеррориста». Американские военнослужащие не пострадали.

Ранее США уже несколько раз уничтожали суда предполагаемых наркоторговцев. Общее количество погибших за это время составило 99 человек, уничтожено 26 судов. Ряд стран, в том числе Россия, осудили применение избыточной военной силы со стороны США при выполнении антинаркотических задач в Карибском бассейне.

К ноябрю США сформировали военную группировку в Карибском бассейне, а в декабре начали перехватывать танкеры из Венесуэлы. Общая численность контингента достигла 16 тысяч человек. Усиление военного присутствия США вызывает напряженность в регионе. Москва поддерживает государственный суверенитет Каракаса, которому угрожает американская администрация.

#в стране и мире #сша #карибский бассейн #Тихий океан #удар #судно
