Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сообщила о пыточных камерах ВСУ в подвалах села Русское Поречное Курской области.

Захарова рассказала, что 17 января, после того как село было освобождено российскими военнослужащими, в подвале одного из домов нашли устроенные ВСУ камеры пыток. Там нашли изуродованные тела по меньшей мере семи местных жителей разного возраста со следами издевательств.

«Бандеровцы забросали несчастных гранатами... В социальных сетях были опубликованы показательные кадры допроса двух пленных боевиков ВСУ, которые убили в Курской области мирную женщину. Все преступления они объяснили тем, что получили приказ командиров расстреливать всех русскоговорящих жителей... То, что вытворяют эти нелюди, находится за гранью всего», - сказала представитель Министерства иностранных дел.

Россия уже не раз обращала внимание международных правозащитных структур на такие случаи, подчеркнула Захарова. Москва будет добиваться принятия соответствующих мер и решений, добавила она.

При зачистке Русского Поречного российские штурмовики нашли несколько мест убийств мирных жителей в подвалах. Там нашли тела с осколочными или пулевыми ранениями. На жертвах были видны гематомы, кто-то из погибших был связан, а некоторым стреляли в затылок.

Следственный комитет России завел дело после расправы ВСУ над мирным населением в Курской области.