Трамп сравнил траты США и НАТО на помощь Украине

США потратили на поддержку Украины на $200 млрд больше, чем страны НАТО. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на $200 млрд больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на $200 млрд больше, чем НАТО», - указал новый хозяин Белого дома.

Сорок седьмой президент США в очередной раз сказал, что хочет урегулирования украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал это стремление американского коллеги и напомнил о готовности Москвы контактировать с новой администрацией Белого дома. Россия никогда не отказывалась от диалога, подчеркнул глава государства.

Также Путин отметил, что Россия готова поддерживать ровные отношения с американской администрацией на равноправной и уважительной основе.