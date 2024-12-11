Bloomberg: для членов НАТО хотят ввести норму по производству оружия

НАТО планирует установить конкретные цели по производству танков, самолетов и других систем вооружения для стран-членов, сообщает Bloomberg. Это может потребовать увеличения оборонных расходов альянса до 3% валового внутреннего продукта.

Переговоры о новых обязательствах стран носят закрытый характер. Если власти стран договорятся, им предстоит выполнить более высокие требования уже в следующем году, в том числе по производству боеприпасов.

Приоритетными задачами станут усиление противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

В НАТО хотели бы согласовать эти обязательства между министрами иностранных дел и обороны НАТО к саммиту лидеров в Гааге в июне.

Сейчас Организация Североатлантического договора требует от союзников тратить на оборону 2% ВВП. Ранее генсек Марк Рютте заявил, что этого «просто недостаточно» для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.

По словам Рютте, нужны дополнительные инвестиции в европейский военно-промышленный комплекс, потому что блок зависит от США. Тем более что к власти приходит Дональд Трамп, который пригрозил выйти из НАТО, если страны-члены не начнут тратить на оборону больше денег.

Между военными расходами стран-членов НАТО есть большие расхождения. Польша выделила на оборону в этом году 4,7% ВВП, в то время как Германия, крупнейший поставщик военной помощи ЕС Украине, потратит в этом году 2,1%.

Ранее генсек альянса призвал ЕС и США к увеличению поставок оружия Киеву.