Песков: Москва не согласна со словами Трампа о «помощи» во Второй мировой

В Кремле не согласны с заявлением американского лидера Дональда Трампа о «помощи со стороны России в победе США во Второй мировой войне». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.

«Америка действительно помогала, внесла свой существенный вклад. Но есть один нюанс - Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, в среду Дональд Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну, потеряв якобы почти 60 миллионов жизней. Также он призвал нашу страну договориться с Украиной и пригрозил санкциями.

Американский президент пообещал «ввести высокие налоги и тарифы на все, что РФ продает США и другим странам». При этом он заверил, что не хочет навредить России.

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Дональд Трамп способен остановить «злонамеренную» политику Вашингтона на Украине. Также, по его словам, необходимо понять, что президент США подразумевает под «сделкой».