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Полянский: Трамп может остановить злонамеренную политику США на Украине

Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не «заключит сделку» по урегулированию на Украине.
Елизавета Кондрикова 2025-01-23 00:47:13
© Фото: CNP, AdMedia Global Look Press

Президент США Дональд Трамп способен остановить «злонамеренную» политику Вашингтона на Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее "антироссийской" и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», - сказал дипломат агентству РИА Новости.

Тем самым он прокомментировал призыв Трампа «заключить сделку» по урегулировании на Украине и заявил, что Москве необходимо понять, что американский лидер подразумевает под «сделкой».

Полянский также напомнил, что в контексте спецоперации речь идет в первую очередь о людях, а не о территории.

Напомним, призыв Трампа к России по «сделке» прозвучал в среду, 22 января. Политик пригрозил, что иначе США будут вынуждены ввести новые санкции или высокие налоги и тарифы на «все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам». При этом Трамп заверил, что он не хочет навредить нашей стране.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москва открыта для контактов с новой американской администрацией по украинскому конфликту.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Дмитрий Полянский #Постпредство РФ при ООН #конфликт на Украине
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