МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны России показало кадры освобождения Соленого в ДНР

Штурмовики использовали ударные беспилотники и артиллерию для нанесения ударов, а после зачистили дома и сооружения от остатков вражеского гарнизона.
2025-01-23 13:24:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ продемонстрировало видео с освобождением населенного пункта Соленое на территории Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении. Соленое взяли штурмом подразделения группировки войск «Центр».

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков», - говорится в тексте, сопровождающем видеокадры. 

Помимо этого, уточняется, что штурмовики навели артиллерию для уничтожения вскрытых украинских позиций. 

После этого военнослужащие штурмовых подразделений зачистили дома и сооружения от остатков вражеского гарнизона. Отмечено, что неприятель не успел сбежать со своих позиций. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что расчет «Малки» уничтожил опорный пункт украинских боевиков. Отмечено, что артиллеристы также действовали на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #штурм #ДНР #Донбасс #соленое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 