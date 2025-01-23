Минобороны России показало кадры освобождения Соленого в ДНР

МО РФ продемонстрировало видео с освобождением населенного пункта Соленое на территории Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении. Соленое взяли штурмом подразделения группировки войск «Центр».

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков», - говорится в тексте, сопровождающем видеокадры.

Помимо этого, уточняется, что штурмовики навели артиллерию для уничтожения вскрытых украинских позиций.

После этого военнослужащие штурмовых подразделений зачистили дома и сооружения от остатков вражеского гарнизона. Отмечено, что неприятель не успел сбежать со своих позиций.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что расчет «Малки» уничтожил опорный пункт украинских боевиков. Отмечено, что артиллеристы также действовали на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.