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Российские войска освободили Соленое в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий.
2025-01-23 12:46:26
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении Соленого на территории Донецкой Народной Республики. 

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий. 

При этом подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Петровка, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка (ДНР).  

При этом за сутки в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 570 боевиков. Удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 из США, девять автомобилей, а также 155-миллиметровую САУ Krab из Польши.

Ранее российский снайпер с позывным Лесник рассказал, как уничтожал спрятавшихся боевиков в Благодатном. Противник покинул бронеавтомобили и бросился в здания, где его и ликвидировали.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #соленое #группировка «Центр»
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