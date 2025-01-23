Минобороны России сообщает об освобождении Соленого на территории Донецкой Народной Республики.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий.

При этом подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике семи украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Дзержинск, Петровка, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка (ДНР).

При этом за сутки в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 570 боевиков. Удалось уничтожить четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 из США, девять автомобилей, а также 155-миллиметровую САУ Krab из Польши.

Ранее российский снайпер с позывным Лесник рассказал, как уничтожал спрятавшихся боевиков в Благодатном. Противник покинул бронеавтомобили и бросился в здания, где его и ликвидировали.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.