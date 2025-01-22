Расчет «Малки» уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Опорный пункт ВСУ уничтожил расчет САУ «Малка» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении. Министерство обороны РФ публикует кадры боевой работы российских военнослужащих.

В ролике показано, как производятся необходимые расчеты и ведется огонь. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели. На записи видно, как после попадания по цели происходит детонация, объект полыхает.

Удар по опорнику в лесополосе корректировался с помощью беспилотника «Орлан-30». Получив координаты, артиллеристы выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию выстрелов, поразив цель. После выполнения боевой задачи расчет оперативно покинул огневую позицию.

Боевая работа ведется как днем, так и по ночам, независимо от погодных условий. Часто над головами летают вражеские дроны или ведется обстрел. Расчеты обладают большим опытом, и на то, чтобы развернуть орудие и навести его, у них уходят считаные минуты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.