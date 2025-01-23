ВС РФ поразили критически важную для Киева газовую инфраструктуру

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения по критически важным для Киева объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК.

Помимо этого, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также российское оборонное ведомство сообщает о том, что удалось поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 144 районах.

МО РФ сообщает и об освобождении очередного населенного пункта - Соленого, располагающегося на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий.

Ранее Минобороны России показало кадры водружения триколора в освобожденном Волково. Государственный флаг РФ установили на одном из домов. Этим самым российские бойцы обозначили, что территория находится под нашим контролем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.