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ВС РФ поразили критически важную для Киева газовую инфраструктуру

Объекты газово-энергетической инфраструктуры Украины, пораженные российскими военнослужащими, обеспечивали работу вражеского ВПК.
2025-01-23 12:49:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения по критически важным для Киева объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК. 

Помимо этого, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Также российское оборонное ведомство сообщает о том, что удалось поразить  скопления живой силы и техники ВСУ в 144 районах. 

МО РФ сообщает и об освобождении очередного населенного пункта - Соленого, располагающегося на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий.

Ранее Минобороны России показало кадры водружения триколора в освобожденном Волково. Государственный флаг РФ установили на одном из домов. Этим самым российские бойцы обозначили, что территория находится под нашим контролем.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Украина #спецоперация #Огневое поражение #Газовая инфраструктура
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