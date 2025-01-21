МО РФ показало кадры водружения триколора в освобожденном Волково

Министерство обороны РФ показало видео, как наши военные водружают российский флаг в освобожденном Волково на территории Донецкой Народной Республики.

Триколор установили на один из домов. Таким образом российские бойцы обозначили, что территория находится под их контролем.

«Враг будет разбит, победа будет за нами», - сказали на видео военнослужащие.

О взятии населенного пункта в сегодняшней сводке сообщило российское оборонное ведомство. Волково заняли военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск «Центр».