Атака украинцев на резиденцию президента России Владимира Путина не является оборонительной. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Одно дело обороняться, потому что они обороняются. Другое дело - атаковать его дом», - подчеркнул он.

Трамп добавил, что военным ВСУ не следовало так поступать.

Ранее сообщалось, что действия киевских властей, которые попытались нанести удары 91 беспилотником по государственной резиденции президента России, очень рассердили президента США.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о сорванной попытке Украины поразить резиденцию Путина в Новгородской области. В связи с этим Россия вынуждена будет пересмотреть свою переговорную позицию.