Трамп заявил, что атака на резиденцию Путина не могла быть оборонительной

Американский лидер подчеркнул, что ВСУ не следовало так делать.
Глеб Владовский 29-12-2026 23:26
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Атака украинцев на резиденцию президента России Владимира Путина не является оборонительной. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

«Одно дело обороняться, потому что они обороняются. Другое дело - атаковать его дом», - подчеркнул он.

Трамп добавил, что военным ВСУ не следовало так поступать.

Ранее сообщалось, что действия киевских властей, которые попытались нанести удары 91 беспилотником по государственной резиденции президента России, очень рассердили президента США.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о сорванной попытке Украины поразить резиденцию Путина в Новгородской области. В связи с этим Россия вынуждена будет пересмотреть свою переговорную позицию.

