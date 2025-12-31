Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на новость об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.

«Это дичайший терроризм - на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. И я думаю о том, кому это надо?» - приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина 29 декабря. Силы ПВО сбили в Новгородской области 91 вражеский дрон.

Ранее действия Киева осудили и другие мировые лидеры, в том числе, глава Белого дома Дональд Трамп. Он признался, что узнал об атаке от самого Путина в телефонной беседе между президентами.

После случившегося в МИД России заявили, что в связи с инцидентом Москва ужесточит свою позицию на переговорах по Украине.