МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом»

ВСУ пытались нанести удар по резиденции российского лидера в Новгородской области.
Константин Денисов 31-12-2026 11:44
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на новость об атаке ВСУ на резиденцию российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.

«Это дичайший терроризм - на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. И я думаю о том, кому это надо?» - приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина 29 декабря. Силы ПВО сбили в Новгородской области 91 вражеский дрон.

Ранее действия Киева осудили и другие мировые лидеры, в том числе, глава Белого дома Дональд Трамп. Он признался, что узнал об атаке от самого Путина в телефонной беседе между президентами.

После случившегося в МИД России заявили, что в связи с инцидентом Москва ужесточит свою позицию на переговорах по Украине.

#белоруссия #Дональд Трамп #новгородская область #ВСУ #Владимир Путин #Александр Лукашенко #дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 