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Снайпер рассказал, как уничтожал спрятавшихся боевиков в Благодатном

Противник разбежался из бронеавтомобилей и засел в домах, откуда его выбивали несколько дней, заметил снайпер с позывным Лесник.
Олег Калинобродский 2025-01-23 11:36:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Олег Калинобродский пообщался со снайперами из состава группировки войск «Восток». Один из них, заместитель командира взвода с позывным Лесник, рассказал, как происходил штурм населенного пункта Благодатное.

«Люди (боевики ВСУ - прим. ред.) разбежались с "Казаков" и всяких машин, они закрепились в зданиях. Мы добивали их уже в зданиях, они там начали укрепляться и долгое время отбивались», - вспомнил Лесник.

Он добавил, что врага выбивали из населенного пункта постепенно, дом за домом, в течение нескольких дней. 

Поселок Благодатное на Южно-Донецком направлении российские военнослужащие освободили в начале декабря. Они и сегодня продолжают свою работу по всей линии фронта, в том числе и в районе Великой Новоселки - главного и последнего укрепрайона ВСУ на этом направлении.

Успешно действовать наши снайперы могут практически везде, при этом, благодаря опыту и маскировке, оставаться невидимыми для врага. Корреспондент отметил, что высокая эффективность работы российских снайперов деморализует и запугивает противника.

Это, в совокупности со слаженной работой всех подразделений, позволяет быстрыми темпами освобождать от боевиков село за селом. Крупных городов, подконтрольных Киеву, на Южно-Донецком направлении уже не осталось. А освобождение Великой Новоселки, поселка городского типа - вопрос времени, говорят наши бойцы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#снайперы #ДНР #Донбасс #спецоперация #благодатное #Южно-Донецкое направление
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