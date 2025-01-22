Пути под огневым контролем: как «Грады» работают у Великой Новоселки

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» в основном работают в темное время суток. Противник идет на хитрости: ротацию личного состава и техники осуществляет ночью. Но от наших разведчиков им не скрыться.

«Разведка находит цель, докладывает. Мы выезжаем и отрабатываем по этой цели. С нашей скоростью работы ответок не было», - говорит наводчик с позывным Факел.

Эти военнослужащие, бойцы камчатской гвардейской бригады морской пехоты, имеют большой опыт боевой работы. Маскируют технику так, что ее в упор не видно, не то что с воздуха. А дальность полета реактивных снарядов - около 20 километров. То есть, на довольно большом расстоянии от линии боевого соприкосновения одна из самых быстрых РСЗО может наносить точные удары. И так же быстро покинуть огневую позицию.

«Самое главное - спокойствие. Не растеряться. Спокойно все у себя в голове расставил - что делать, как - и все, быстренько уехал», - говорит водитель-механик с позывным Музыкант.

Для той местности, где приходится работать нашим бойцам, скорость действительно впечатляет. Около 40 километров в час может ехать «Град» по пересеченной местности. Хорошим показателем здесь считается примерно 20 километров в час.

Наши расчеты РСЗО работают там, где дорог не было никогда. Прокладывать путь себе буквально приходится заново, например, в полях. Как говорят бойцы, не было еще ни одного места, где бы не прошел полноприводный «Град».

Если враг и пытается наносить удары по нашим расчетам, то в основном FPV-дронами. Некоторые машины, как говорят бойцы, украшают боевые шрамы. На машине видны отверстия от попадания осколков. Но критического урона врагу нанести не удается.

Расчеты РСЗО град работают и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

«Самая главная задача - это накрыть опорный пункт, чтобы наше штурмовое подразделение могло заскочить и закрепиться. На Новый Комар когда было наступление - там был один опорный пункт, который необходимо было накрыть. Мы его накрыли, попали все в цель, и пехота благополучно закрепилась и заскочила туда», - рассказал командир боевой машины с позывным Казах.

Новый Комар - село, которое находится на севере от Великой Новоселки. А Новоселка в свою очередь является последним населенным пунктом Времевского выступа и главным укрепрайоном ВСУ на Южно-Донецком направлении. Наши ребята окружили село с трех сторон, перекрыв дороги и отрезав нацистам практически все пути отхода. Если и бежать врагу, то только по полям. Но все перемещения боевиков находятся под огневым контролем «Града».