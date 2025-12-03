Профессор МГИМО: нефть и Китай побудили США развязать агрессию против Венесуэлы

За декларированной силовой борьбой Соединенных Штатов против наркотрафика и наркоторговцев Венесуэлы кроется ряд других причин. Это и желание завладеть природными ресурсами боливарианской республики, и стремление вытеснить Китай не только из этой страны, но и из всего региона Латинской Америки. Но, как считает профессор МГИМО Борис Мартынов, у США вряд ли что-то получится.

«Венесуэла имеет самые большие запасы нефти в мире. Кроме того, поскольку Трамп поставил своей целью вытеснить Китай из Латинской Америки, которую он все еще считает своим "мягким подбрюшьем", это не удастся, разумеется. Но эта цель также ставится им перед американской общественностью», - пояснил эксперт в эфире телеканала «Звезда».

Прежде начали появляться сообщения Пентагона о подготовке Штатами плана на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Также стало известно об очередных 20 ударах американцев по венесуэльским судам, которые заподозрили в связях с наркокартелями.

Вашингтон заявляет во всеуслышание, что его борьба с наркотиками соответствует всем канонам международного права. Напомним, американская так называемая операция против наркотрафика началась в сентябре этого года и в основном распространилась на Венесуэлу.

В начале декабря президент США Дональд Трамп дал своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро неделю на отъезд из страны. А еще раньше американские СМИ распространили новость о готовности лидера боливарианской республики уйти в отставку, правда, не раньше чем через полтора года.