МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Профессор МГИМО: нефть и Китай побудили США развязать агрессию против Венесуэлы

Штаты считают Латинскую Америку своим «мягким подбрюшьем» и не готовы мириться с активной деятельностью там Китая.
Марина Крижановская 03-12-2025 02:33
© Фото: Joel Angel Juarez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

За декларированной силовой борьбой Соединенных Штатов против наркотрафика и наркоторговцев Венесуэлы кроется ряд других причин. Это и желание завладеть природными ресурсами боливарианской республики, и стремление вытеснить Китай не только из этой страны, но и из всего региона Латинской Америки. Но, как считает профессор МГИМО Борис Мартынов, у США вряд ли что-то получится.

«Венесуэла имеет самые большие запасы нефти в мире. Кроме того, поскольку Трамп поставил своей целью вытеснить Китай из Латинской Америки, которую он все еще считает своим "мягким подбрюшьем", это не удастся, разумеется. Но эта цель также ставится им перед американской общественностью», - пояснил эксперт в эфире телеканала «Звезда».

Прежде начали появляться сообщения Пентагона о подготовке Штатами плана на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Также стало известно об очередных 20 ударах американцев по венесуэльским судам, которые заподозрили в связях с наркокартелями.

Вашингтон заявляет во всеуслышание, что его борьба с наркотиками соответствует всем канонам международного права. Напомним, американская так называемая операция против наркотрафика началась в сентябре этого года и в основном распространилась на Венесуэлу.

В начале декабря президент США Дональд Трамп дал своему венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро неделю на отъезд из страны. А еще раньше американские СМИ распространили новость о готовности лидера боливарианской республики уйти в отставку, правда, не раньше чем через полтора года.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 