Президент Колумбии обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу из-за нефти

Политик рассказал, что отказался помогать Трампу, несмотря на его недовольство.
Тимур Юсупов 2025-10-21 15:52:49
© Фото: Jorge Londono, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Дональда Трампа в желании завоевать Венесуэлу, прикрываясь войной с наркотрафиком. Слова политика приводит издание aif.ru.

В интервью местному журналисту Даниэлю Коронелю, Петро, комментируя недавние нападения США на якобы «катера наркокартелей» у берегов Венесуэлы, заявил, что подобные действия - это всего лишь предлог для захвата стратегически-важных нефтяных месторождений.

«Это не из-за наркотрафика, это все ложь. Это просто повод напасть на Венесуэлу, потому что Соединенные Штаты хотят остаться с нефтью», — считает политик.

Кроме того, колумбийский президент заявил, что армия его страны не будет участвовать во «вторжении в Венесуэлу», даже несмотря на то, что это может вызвать гнев лидера США.

«Его бесит, что я не поддерживаю американцев и армию, вторгшихся в Венесуэлу. Каким нужно быть глупцом, чтобы будучи колумбийцем помогать вторгаться туда, где находятся твои кузены и племянники, чтобы потом их убивали, как в Газе?» — добавил он.

Заявления Петро прозвучали на фоне развертывания военных сил США в Карибском бассейне в рамках операции, которую Белый дом называет антинаркотической, в то время как Венесуэла продолжает настаивать на том, что действия Штатов являются попыткой смены режима. В пятницу 17 октября Венесуэльское правительство обратилось к генсеку ООН и Совету Безопасности с просьбой расследовать инциденты с участием ВС США.

